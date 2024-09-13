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Çekirgeye karşı dronla mücadele

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 09:45 Güncelleme: 13.09.2024 09:45
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Çekirgeye karşı dronla mücadele

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı çekirgeyle erken ve aktif mücadelede kullanılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne zirai dron satın aldı.

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