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Kaza hayatına mal oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 09:13
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Kaza hayatına mal oldu

Siirt'te Okan G.'nin yönetimindeki motosiklet, henüz sürücüsü öğrenilmeyen bir otomobille çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Okan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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