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Kayganlaşan yolda otomobil tıra çarptı: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 02.09.2024 09:52 Güncelleme: 02.09.2024 09:58
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Kayganlaşan yolda otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Düzce’de sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi öldü.

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