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Kanser ağrılarına dayanamayan emekli polis memuru intihara kalkıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 10:30
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Kanser ağrılarına dayanamayan emekli polis memuru intihara kalkıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 yıl önce kansere yakalanan emekli polis memuru, hastalığının sebep olduğu ağrılara daha fazla dayanamayarak beylik silahıyla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

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