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Ehliyetini vermemek için direndi, 'Eşimle telefonda görüşüyorum' dedi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 10:26 Güncelleme: 01.09.2024 10:26
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Ehliyetini vermemek için direndi, ’Eşimle telefonda görüşüyorum’ dedi

Bursa'da polis ekiplerinin uygulama yaptığını gören bir şahıs, ara sokağa daldı. Ara sokakta da karşısında polisi gören şahıs, eşiyle konuşurken ekiplere ehliyetini vermedi. O anlar kameralara yansıdı.

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