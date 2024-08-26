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Rengi solan kıyafetleri böyle yıkayın! Çamaşır makinesine 2 bardak...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 13:38
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Rengi solan kıyafetleri böyle yıkayın! Çamaşır makinesine 2 bardak...

Siyah kıyafetler, bakımı en zor olan kıyafetler arasında yer alır. Çünkü birkaç yıkama sonucunda renkleri hızla solabilir. Ancak, siyah kıyafetlerinizin rengini taze ve canlı tutmak artık çok daha kolay. İşin sırrı, çamaşır makinenize ekleyeceğiniz basit bir malzemede saklı.

Kıyafet satın alırken, bazı kişiler genellikle siyah rengi tercih ediyor. Bu durum, çoğu zaman kıyafetlerin çöpe atılmasına ya da bir köşede bekletilmesine neden oluyor. Solmuş siyah kıyafetler için çözüm arayışında olanlara mucize öneri...

Solmuş kıyafetlere çözümSolmuş kıyafetlere çözüm

Siyah kıyafetlerin rengini korumak için, mümkün olduğunca az yıkanması ve siyahlar için özel olarak üretilmiş deterjanların kullanılması önerilir. Ancak, solmuş siyah kıyafetlerinizi eski haline döndürmek için etkili bir yöntem var.

İşte, siyah renkli kıyafetlerin matlaşmış rengini eski canlılığına döndürmek için uygulanması gereken adımlar:

Saç Boyası Karışımını Hazırlayın: İlk olarak, saç boyasının içinde bulunan karışımları bir leğende hazırlayın. Bu karışımı, saç boyatırken uygulandığı gibi hazırlayın.

Kıyafeti Boya ile Temas Ettirin: Hazırladığınız saç boyası karışımını siyah kıyafetin her yerine iyice sürün. Boyanın kıyafette değmediği yer kalmamasına özen gösterin. Kıyafetin her noktası boyayla temas etmelidir.

Bekleme Süresi: Boyayı kıyafette yaklaşık 2 saat bekletin. Bu süre zarfında boya, kumaşa iyice nüfuz edecektir.

Durulama: 2 saatlik bekleme süresi dolduktan sonra kıyafeti bol su ile durulayın.

Kuruma: Durulama işleminin ardından kıyafeti 1 gün boyunca hava alabileceği bir yerde kurutun.

Çamaşır Makinesinde Yıkama: Kuruma süresi tamamlandıktan sonra kıyafeti tek başına çamaşır makinesinde yıkayın. Çamaşır makinesini kısa programda çalıştırabilirsiniz.

Kurutma: Son olarak, kıyafeti kurutun ve yeniden giyilmeye hazır hale getirin.

Rengi solan kıyafetlerRengi solan kıyafetler

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