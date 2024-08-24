24 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir? Yeşil pasaport (hususi damgalı) için vize gerekir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 12:00
ABONE OL
Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir? Yeşil pasaport hususi damgalı için vize gerekir mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulan farklı pasaport türlerinden biri olan yeşil pasaport belirli şartları sağlayan kişilere vizesiz seyahat imkanı gibi avantajlar sunuyor. Yeşil pasaport resmi adıyla hususi pasaport, normal (bordo) pasaporttan farklı olarak daha geniş kapsamlı seyahat imkanları sunar. Peki, bu özel pasaport nedir, kimler alabilir ve normal pasaporttan farkı nedir? İşte detaylar!

Yeşil pasaport resmi olarak hususi pasaport olarak adlandırılan ve belirli gruptaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen özel bir pasaport türüdür. Bordo pasaporta kıyasla birçok avantaj sunan yeşil pasaport hem seyahat kolaylığı hem de harç muafiyeti gibi ayrıcalıklar sağlar.

YEŞİL VE BORDO PASAPORT ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

Vizesiz Seyahat: Yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilir ya da kapıda vize alabilirler. Bordo pasaport sahipleri ise vize almak zorunda oldukları ülkelerle karşılaşabilirler.

Pasaport Harcı: Yeşil pasaport sahipleri, pasaport harcı ödemezler. Ancak, defter bedelini karşılamak zorundadırlar. Bordo pasaportlarda ise hem harç hem de defter bedeli ödenir.

Geçerlilik Süresi: Yeşil pasaportlar genellikle daha uzun süre geçerli olabilir. Kamu görevinden ayrılma veya emekli olma durumunda geçerlilik süresi değişebilir.

YEŞİL PASAPORT NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Yeşil pasaport almak için aşağıdaki kriterleri karşılamak gerekmektedir:

Devlet Memurları: 1., 2., ve 3. derece kadrolarda görev yapan veya emekli olmuş devlet memurları.

Kamu Görevlileri: Belirli devlet kadrolarında görev yapan, sözleşmeli çalışan ya da emekli kamu görevlileri.

Belediye Başkanları: Görevde bulunan veya emekli olmuş belediye başkanları.

Eski Milletvekilleri ve Bakanlar: Milletvekilliği veya bakanlık yapmış kişiler.

Kamu Kuruluşları Üst Düzey Görevlileri: Kamu iktisadi teşebbüslerinde üst düzey yönetici olarak görev yapmış kişiler.

Aile Üyeleri: Yeşil pasaport sahibi kişilerin eşleri, 18 yaşını doldurmamış çocukları ve belirli şartlar altında 25 yaşına kadar eğitim gören çocukları.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör