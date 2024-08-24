Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir? Yeşil pasaport (hususi damgalı) için vize gerekir mi?

Yeşil pasaport resmi olarak hususi pasaport olarak adlandırılan ve belirli gruptaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen özel bir pasaport türüdür. Bordo pasaporta kıyasla birçok avantaj sunan yeşil pasaport hem seyahat kolaylığı hem de harç muafiyeti gibi ayrıcalıklar sağlar.