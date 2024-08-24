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Ankara’da evlere ve dükkanlara giren hırsızlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 15:50 Güncelleme: 24.08.2024 15:51
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Ankara’da evlere ve dükkanlara giren hırsızlar kamerada

Ankara’da üç farklı ev ve dükkandan hırsızlık yapan 3 kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Metro istasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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