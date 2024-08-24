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Adıyaman'da badem hasadı başladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 10:46 Güncelleme: 24.08.2024 10:46
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Adıyaman’da badem hasadı başladı

Türkiye'de badem üreticiliğinde ilk sıralarda yer alan Adıyaman'da toplam 100 bin dekar arazide üretimi yapılan badem hasadına başlandı. Hasat heyecanı yaşayan badem üreticileri, bu yıl 20 bin ton civarında rekolte bekliyor.

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