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Yörük çadırından üniversiteye uzanan başarı hikayesi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 13:50 Güncelleme: 18.08.2024 13:50
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Yörük çadırından üniversiteye uzanan başarı hikayesi

Mersin'in Silifke ilçesinde Sarıkeçili Yörük bir ailenin çocuğu olan Mustafa Taş, YKS sözel puan sıralamasında 8 bin 699’uncu olarak Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünü kazandı.

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