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Ümraniye'de 15 milyon liralık lüks araç ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 09:05 Güncelleme: 15.08.2024 09:11
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Ümraniye’de 15 milyon liralık lüks araç ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

Ümraniye'de seyir halindeki yaklaşık 15 milyon liralık lüks otomobil, ticari taksiye çarptı. Yaşanılan kazada lüks araçtaki bir kişi yaralandı.

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