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Fındıkta file sistemi yaygınlaşıyor

İHA
Giriş: 05.08.2024 14:03
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Fındıkta file sistemi yaygınlaşıyor

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından fındığın hasadında kullanılan file yöntemi, üreticiler arasında her geçen gün yaygınlaşıyor.

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