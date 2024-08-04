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Manisa'da orman yangını

İHA
Giriş: 04.08.2024 17:16 Güncelleme: 04.08.2024 17:17
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Manisa’da orman yangını

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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