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Kaplumbağayı çöpe attılar: İşçilerin dikkati sayesinde kurtuldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 10:24
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Kaplumbağayı çöpe attılar: İşçilerin dikkati sayesinde kurtuldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çöp konteynerlerine atılan kaplumbağa temizlik işçileri tarafından kurtarılarak doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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