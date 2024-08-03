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Samsun'da hendeğe devrilen aracın sürücüsü öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 14:25
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Samsun’da hendeğe devrilen aracın sürücüsü öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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