02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İHA
Giriş: 02.08.2024 10:06 Güncelleme: 02.08.2024 10:09
ABONE OL
Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör