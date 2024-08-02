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Gölköy Barajı’nda balık tutma yasağı kalktı: "Aşırı avlanma yapmayın"

İHA
Giriş: 02.08.2024 12:40
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Gölköy Barajı’nda balık tutma yasağı kalktı: Aşırı avlanma yapmayın

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2 yıl önce Gölköy Barajı'nda meydana gelen balık ölümleri sonrasında yasaklanan amatör olta balıkçılığına tekrar izin verildiğini açıkladı. Vatandaşlara uyarıda bulunan Vali Kılıç, "Aşırı avlanma yapmayın" dedi.

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