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Yalova’da otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti

İHA
Giriş: 01.08.2024 09:51 Güncelleme: 01.08.2024 09:52
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Yalova’da otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti

Yalova’da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeden geride kalan kız çocuğu ise gözlerinin önünde babasının ve kardeşinin öldüğünü gördü.

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