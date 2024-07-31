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Kahramanmaraş'taki orman yangınında 50 hektar alan yandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 09:58
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Kahramanmaraş’taki orman yangınında 50 hektar alan yandı

Kahramanmaraş'ta, dün başlayan orman yangını, ekiplerin 18 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 50 hektar kızılçam ormanı yandı.

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