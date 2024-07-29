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Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 12:22
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Kaz Dağları’nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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