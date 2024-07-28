28 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Batman’da kadayıf tepsileri arasında esrar sevkiyatı

İHA
Giriş: 28.07.2024 16:10
ABONE OL
Batman’da kadayıf tepsileri arasında esrar sevkiyatı

Batman’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan kamyonette kadayıf tepsileri arasında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör