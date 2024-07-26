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Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 09:52
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Tokat’ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın kent merkezinde bulunan Hac Dağı mevkisinde havai fişek atılmasından kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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