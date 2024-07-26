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Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 09:23
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Bursa’da 3 katlı bina alev alev yandı

Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında çıkan alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 katın tümü küle dönerken, can kaybı yaşanmadı.

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