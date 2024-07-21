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İzmir'de kadın cinayeti! Dini nikahlı eşini sokak ortasında bıçakladı...

Giriş: 21.07.2024 13:01
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İzmir’de kadın cinayeti! Dini nikahlı eşini sokak ortasında bıçakladı...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde İ.D. (24), dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek'i (20) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Şimşek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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