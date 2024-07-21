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Bursa’da otomobil ağaçlara çarptı: 2 yaralı

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 13:09
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Bursa’da otomobil ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçlara çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Jandarma komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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