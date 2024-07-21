21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

10 yıldır kayıp olarak aranan şahsın cesedi evin temelinde bulundu

İHA
Giriş: 21.07.2024 13:55 Güncelleme: 21.07.2024 13:55
ABONE OL

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 10 yıl önce kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör