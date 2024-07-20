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Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili Sinop

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 10:00
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Türkiye’nin işsizlik oranı en düşük ili Sinop

Türkiye'de işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu. Sinoplular bu durumu 'genç nüfusun azlığına' ve 'emekli şehri' olmasına bağladı.

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