İzmit'te köy evinin ahırında yangın! 13 hayvan telef oldu...
İzmit'te bir köy evinin ahırında çıkan yangında 12 inek ve 1 eşek hayatını kaybetti. Yangına ilk anda müdahale eden ev sahibi kollarından yaralandı.
Yangın, sabah saatlerinde İzmit'e bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. A.İ. ve ailesinin yaşadığı evin ahır kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler kısa sürede ahırın tamamını sararken, etraftaki komşular, aileyi uyandırarak evden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından ahırda 12 inek ve 1 eşeğin yanarak öldüğü olduğu anlaşıldı.
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