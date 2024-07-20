İzmit’te köy evinin ahırında yangın! 13 hayvan telef oldu...

Yapılan kontrollerde, yangına ilk anda müdahale etmeye çalışan ev sahibi A.İ.'nin ise kollarında yanıklar olduğu belirlendi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ev sahibi, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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