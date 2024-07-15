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Sultangazi'de eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 15:10 Güncelleme: 15.07.2024 15:10
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Sultangazi’de eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi

Sultangazi'de 'Kara Çocuk' isimli kedi pencerede dinlendiği sırada eve girmeye çalışan yılanı fark ederek kavgaya tutuştu. Yılan yakalanarak doğal yaşamına bırakıldı. Ev sahibi Sedat Soysal, "Kedimiz olmasaydı o yılan kapıdan içeri girerdi. Allah muhafaza belki birisini ısırır, birisini zehirlerdi" dedi.

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