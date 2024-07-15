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Sakız Adası'nda çıkan yangın sakız ağaçlarını tehdit ediyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 06:06
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Sakız Adası’nda çıkan yangın sakız ağaçlarını tehdit ediyor

İzmir Çeşme'nin karşısındaki Sakız Adası'nda çıkan orman yangınının sakız ağaçlarını tehdit ettiği belirtildi.

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