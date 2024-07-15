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Dağ keçileri Sümbül Mahallesi'ni mesken tuttu

İHA
Giriş: 15.07.2024 17:18 Güncelleme: 15.07.2024 17:18
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Dağ keçileri Sümbül Mahallesi’ni mesken tuttu

Hakkari'de dağ keçileri, Sümbül Mahallesi'ni adeta mesken tuttu.

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