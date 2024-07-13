13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Muğla'daki feci kaza araç kamerasına yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 11:55 Güncelleme: 13.07.2024 11:55
ABONE OL
Muğla’daki feci kaza araç kamerasına yansıdı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşanan feci kaza, araç kamerası tarafından an be an kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör