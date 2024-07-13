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Motosiklet ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 11:34 Güncelleme: 13.07.2024 11:34
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Motosiklet ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile elektrikli motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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