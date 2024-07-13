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İki arkadaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 15:03
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İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetmişti.

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