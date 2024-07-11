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Uyurken seçilecek yastığa dikkat: Boyun fıtığı oluşabilir

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 12:45
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Uyurken seçilecek yastığa dikkat: Boyun fıtığı oluşabilir

Diyarbakır'da Dicle Memorial hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Özgür Baran, “Uyurken seçilecek yastığın kafa ile omuz arasında ki boşluğu dolduracak nitelikte ve ortopedik bir yastığın olmasında fayda var" dedi.

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