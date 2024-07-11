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Manisa'da kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü kayarak düştü! 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 05:05
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Manisa’da kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü kayarak düştü! 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet sürücüsü, ara sokaktan caddeye bağlanmak isteyen araca çarpmamak için yaptığı ani manevra ile sürüş hakimiyetini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan sürücünün yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlike kaydıyla sevk edildiği öğrenildi.

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