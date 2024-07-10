Tarım işçiliğinden patronluğa yükseldi! Gördüğü seranın aynısını memleketinde kurdu şimdi tonlarca üretim yapıyor
Antalya'ya seralarda çalışmaya giden bir vatandaş, gördüğü yapıyı memleketi Şanlıurfa'da kurdu. İşçilikten patronluğa yükselen vatandaş, bir dönümden 25 tona kadar domates elde ettiklerini söyledi.
Şanlıurfa'dan Antalya'ya tarım işçisi olarak giden genç, çalıştığı seranın aynısını kendi memleketinde kurarak işçilikten patronluğa yükseldi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Kadir Ziri, 2016 yılında tarım işçisi olarak Antalya'ya gitti. Bir serada 7 yıl çalışan Ziri, daha sonra memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi.
Ailesinin yaşadığı kırsal Topçu Mahallesi'nde kendi serasını kurmayı düşünen Ziri, derme çatma bir yer yaptı. Kısa sürede para kazanmaya başlayan Ziri, işlerini geliştirerek teknolojik bir sera kurdu. Seranın alanını da genişleten Ziri, 2 yıl içinde kendi işinin patronu oldu. Her dönümden yaklaşık 25 ton domates elde eden Kadir Ziri, Suruç ilçesinin domates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor.
Antalya'da çalışıp Suruç'ta sera kurduğunu söyleyen Ziri, "Masraf olarak 150 bin TL gübre ve ilacı var. 150 bin TL de fidesidir. Toplam 300 bin TL masrafı var. Şu ana kadar hemen hemen 750 bin liraya kadar satışımız oldu. Bir dönümden 20 ton elde ediyoruz. Çok iyi bakınca 25 ton ürün de kaldırıyoruz" dedi.
Antalya'da da bu işi yaptığını söyleyen Ziri, "Suruç'un domates ihtiyacını hemen hemen biz karşılıyoruz. Şu anda 5 dönüm daha kattık. Toplam alanımız 15-16 dönüm olacak. Devlet bize destek verirse daha iyi yaparız. Burada 30 dönüm alanımız daha var, her yeri kaplarız" ifadelerini kullandı. Domatesin kilosunu ortalama 12 ile 13 TL'ye sattığını söyleyen Kadir Ziri, raf fiyatının ise 15 TL ile 25 TL arasında olduğunu belirtti.
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