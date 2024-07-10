Tarım işçiliğinden patronluğa yükseldi! Gördüğü seranın aynısını memleketinde kurdu şimdi tonlarca üretim yapıyor





Antalya'da çalışıp Suruç'ta sera kurduğunu söyleyen Ziri, "Masraf olarak 150 bin TL gübre ve ilacı var. 150 bin TL de fidesidir. Toplam 300 bin TL masrafı var. Şu ana kadar hemen hemen 750 bin liraya kadar satışımız oldu. Bir dönümden 20 ton elde ediyoruz. Çok iyi bakınca 25 ton ürün de kaldırıyoruz" dedi.