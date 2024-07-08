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Tekirdağ’da tanker traktöre çarptı facianın eşiğinden dönüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 12:14 Güncelleme: 08.07.2024 12:14
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Tekirdağ’da tanker traktöre çarptı facianın eşiğinden dönüldü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde aynı istikamete seyir halindeki tankerin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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