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Lezzeti ülke sınırlarını aşan Saimbeyli kirazı tescil bekliyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 11:12
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Lezzeti ülke sınırlarını aşan Saimbeyli kirazı tescil bekliyor

Adana'da 26-28 kalibre kalitesinde olan Saimbeyli kirazında hasat başladı. Saimbeyli ilçesinin zirvelerinde zorlu hasat yapılırken lezzeti tescil almayı bekleyen Saimbeyli kirazı, Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

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