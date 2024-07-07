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İstanbul'da 1 ton kaçak mide yakalandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de piyasaya sürülecekti...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 12:41
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İstanbul’da 1 ton kaçak mide yakalandı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de piyasaya sürülecekti...

İstanbul’un Fatih ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere 52 bin 484 lira para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, sabaha karşı devriye görevi sırasında Eminönü sahil kıyısında bir aracın kasasına deniz canlısı yüklendiğini tespit etti. Şüpheli araca yönelik yapılan operasyonda yasa dışı midye avcılığı yapan M.A. ve Ü.A. isimli 2 şüpheli yakalandı. Araç kasasında yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 36 çuval midye ele geçirildi.

1 TON KAÇAK MİDYE

Gözaltına alınan kaçak midye avcılarına yönelik 1380 sayılı kanuna göre 'yasak yerde midye avcılığı yapmak' suçundan toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen 1 ton civarındaki midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.

Avcılar tarafından kaçak olarak toplanan çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde piyasaya sürülmek üzere avlanıldığı öğrenildi.

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