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Deprem dolandırıcılarına operasyon! 23 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 22:43
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Deprem dolandırıcılarına operasyon! 23 gözaltı

Batman’da, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan araçların bilgilerini çalarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

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