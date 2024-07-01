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İstanbul'da otluk alanda yangın! Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı! TIR garajına sıçrayabilir...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 12:56 Güncelleme: 01.07.2024 12:57
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İstanbul’da otluk alanda yangın! Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı! TIR garajına sıçrayabilir...

İstanbul Hadımköy'de otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangının yakındaki tır garajına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

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