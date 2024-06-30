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Samsun'da 11 bin 760 makaron ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 12:16
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Samsun’da 11 bin 760 makaron ele geçirildi

Son dakika haberine göre Samsun'da 11 bin 760 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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