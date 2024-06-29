01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul! Kimse yapamıyor süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 08:24
ABONE OL
Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul! Kimse yapamıyor süper zor bulmaca! %99’u başarısız oldu

Renkli mercan resiflerinin ve çeşit çeşit balıkların yüzüğü bir deniz altı dünyasına adım atmaya ne dersiniz? Bir dedektifin keskinliğiyle donanarak, kayıp bir boya fırçasını bulma görevine hazır olun. Bu canlı akvaryum sahnesinde, dikkatinizi en üst düzeye çıkarmanız gerekecek; çünkü aradığınız fırça, renklerle dolu deniz canlıları arasında ustalıkla saklanmış durumda. Gözlerinizi dört açın ve bu eğlenceli arama-bulma macerasında yerinizi alın. Gizemi çözmek için mercanlar arasında dikkatle ilerleyin ve denizin altındaki bu rengarenk dünyada kaybolan fırçayı ortaya çıkarın. Hazır mısınız? Soruşturma şimdi başlıyor!

Peki, gözlem becerilerinizi test etmeye ve heyecan verici bir su macerasına atılmaya hazır mısınız? Bugünün mücadelesi, bir akvaryumun canlı dünyasında geçen bir ara ve bul bulmacası. Kendinizi renkli balıklar, oyuncu kabuklular ve sallanan deniz canlılarıyla dolu dev bir tankın serin camından bakarken hayal edin. Ama bekleyin! Mercan ve baloncukların arasında sıra dışı bir şey saklı. Bu su altı cennetine ait olmayan boya fırçasını görebiliyor musunuz?

Göreviniz 9 saniye içinde gizli boya fırçasını bulmak. Gizli boya fırçasını fark ettiniz mi? Hadi ama, gözlerinizin önünde saklanıyor. İpuçlarına mı ihtiyacınız var? İşte arayışınızda size yardımcı olacak bazı ipuçları: Renkli mercanlara ve balıkların hareketlerine dikkat edin. Hala bulamadınız mı?

Acele edin, süremiz kısıtlı ve çok yakında bitecek! 3… 2… ve 1!

Süre sınırı bitti. Gizli boya fırçasını fark ettiniz mi?

Eğer bulduysanız, tebrikler, harika bir iş başardınız! Eğer bulamadıysanız endişelenmeyin, bu herkesin başına gelebilir. Bazen en iyi bulmaca ustaları bile görüntünün özünü kavrayamayabilir. En üste kaydırarak boya fırçasını tekrar bulmayı deneyebilirsiniz. İşte çözüm!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör