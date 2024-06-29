29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Giresun’da “Aslanlar” suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 16:44 Güncelleme: 29.06.2024 16:44
ABONE OL
Giresun’da “Aslanlar” suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Giresun merkezli silahlı suç örgütüne yönelik 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda silah ve çok sayıda suç materyali ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör