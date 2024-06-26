Ünlü iş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti!

1991'DE EMEKLİ OLDU

1973 yılında Koç Holding İcra Komitesi'ne giren Kıraç, 1982'de Otomotiv Grubu başkanlığına getirildi. 1984'te holdingin İdare Komitesi üyesi, 1987'de de başkanı oldu. Koç Üniversitesi'nin kuruluşunda VKV tarafından oluşturulan Üniversite İcra Komitesi ile Mütevelli Heyeti'nde de üye olarak görev aldı. 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu'ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekli oldu.

Anılarımla Patronum Vehbi Koç (1995), Anılar Olaylar (2004) ve Kolajlı Taşlamalar (2004) başlıklı kitapları yayımlanmış olan Kıraç, 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe seçildi. 2013 yılında kendisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. Mehmet Gündem'in yazdığı Can Kıraç Antika Adam ve Can Kıraç Eldivensiz Adam başlıklı kitaplar 2017 yılında yayımlandı.