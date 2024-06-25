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Diyarbakır’da iki aile arasında kavga: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 15:09 Güncelleme: 25.06.2024 15:10
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Diyarbakır’da iki aile arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan tekme, yumruklu kavgada iki kişi hafif yaralandı.

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