Sivas’ta kontrolden çıkan araç şarampole uçtu takla attı: 1’i ağır, 6 yaralı

Kazada sürücü D.S.'nin yanı sıra U.M.S., A.S., B.S., İ.S. ve C.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan C.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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