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Otomobilin altında kalan yavru kediler öldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 15:57 Güncelleme: 23.06.2024 15:58
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Otomobilin altında kalan yavru kediler öldü

Eskişehir'de bir otomobilin altında kalan yavru kediler öldü. Anne kedi, yavrularının öldüğünü görünce olay yerinden ayrılmadı.

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