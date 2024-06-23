23 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 16:51
ABONE OL
Isparta’da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Isparta'nın Sav beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken duvardan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör